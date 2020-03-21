В общественном транспорте Кирова появились «скрытые патрули»

21 Март 2020 2020-03-21T12:10:16+03:00

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В Кирове участились ДТП с участием общественного транспорта. Госавтоинспекция заявила, что с начала года по 19 марта в городе произошло 23 аварии с автобусами и троллейбусами. В этих случаях пострадало 38 человек.

Чтобы минимизировать количество происшествий с участием общественного транспорта, сотрудники ГИБДД «примерили» на себя роль «скрытого патруля». Ежедневно «скрытый патруль» выявляет нарушения ПДД среди перевозчиков. Таким образом, к административной ответственности привлечено 280 водителей.

В Госавтоинспекции рассказали, за какие нарушения чаще всего останавливают автобусы. В первую очередь это игнорирование правил маневрирования. Еще водители общественного транспорта не отказываются выезжать на работу на машине, в которой есть поломка. Также довольно часто они не соблюдают правила пользования задними и передними фарами. А еще водители Кирова любят поговорить по телефону за «баранкой». Что тоже является существенным нарушением ПДД и трудовой дисциплины.

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ИСТОЧНИК KP.RU