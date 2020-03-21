В слободе Лянгасы лоб в лоб столкнулись две машины
20 марта в слободе Лянгасы в 19.20 произошла авария. Пикап «Форд Рейнджер» столкнулся с «Фольксвагеном Поло».
На место происшествия приехала полиция и «скорая». Водителю «Фольксвагена» и двум его пассажиркам понадобилась госпитализация.
Запись о ДТП появилась в паблике ВК «Злой Кировчанин». В комментариях жители города сразу высказали версии ДТП. Многие утверждают, что авария произошла либо из-за превышения скорости, либо из-за гололеда.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU