В слободе Лянгасы лоб в лоб столкнулись две машины

21 Март 2020 2020-03-21T11:02:26+03:00

в ДТП пострадали трое человек, их госпитализировали. Фото: vk.com/gibdd43

В аварии серьезные травмы получили трое человек

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20 марта в слободе Лянгасы в 19.20 произошла авария. Пикап «Форд Рейнджер» столкнулся с «Фольксвагеном Поло».

На место происшествия приехала полиция и «скорая». Водителю «Фольксвагена» и двум его пассажиркам понадобилась госпитализация.

Запись о ДТП появилась в паблике ВК «Злой Кировчанин». В комментариях жители города сразу высказали версии ДТП. Многие утверждают, что авария произошла либо из-за превышения скорости, либо из-за гололеда.

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ИСТОЧНИК KP.RU