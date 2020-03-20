Вятка вскроется ото льда уже к концу марта

20 Март 2020 2020-03-20T18:22:34+03:00

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Российская зима в 2020 году получилась на удивление теплой. Средняя температура воздуха по всей стране превысила норму в среднем на 3-7 градусов, в том числе и в Кировской области.

Такая аномалия не могла не сказаться на характере погоды в начале марта. Запасы воды в снежном покрове Вятки составили всего лишь 66 – 106% от обычных значений. Уровень снега сильно упал по сравнению с прошлым годом.

В связи с погодными изменениями апрель преподнесет кировчанам несколько сюрпризов. Уже в первой декаде месяца Вятка вскроется ото льда, а ближе к середине и вовсе начнется стремительный ледоход. Опасных заторов на реке не ожидается.

Максимальный уровень весеннего половодья Вятки стал известен уже сейчас. Он ожидается также ниже нормы - около 1,5 – 2,5 метра. Но при бурном выпадении весенних осадков возможны затопления прибрежных частей города Кирова и населенных пунктов, расположенных в бассейне реки.

Напомним, что правительство Кировской области активно готовится к половодью с оглядкой на аномалию прошлого года. На сегодняшний день прекращено передвижение по девяти низководным мостам. (ред.)

ИСТОЧНИК KP.RU