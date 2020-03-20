2020-03-20T18:48:38+03:00
Общество

В Кировской области дороги в садоводства сделают безопасными и качественными

По одноименному нацпроекту продолжают ремонтировать подъезды и прямые пути к СНТ
Анастасия РОМАНОВА
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В нынешнем году работы по реставрации дорог в садоводческие товарищества продолжат. Фото: admkirov.ruВ нынешнем году работы по реставрации дорог в садоводческие товарищества продолжат. Фото: admkirov.ru
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В 2020 году продолжат ремонтировать проезды и дороги к садоводствам. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют восстановить пути к четырем товариществам.

В 2018-2019 годах в рамках нацпроекта «БКАД» отремонтировали подъезды к 15 садоводствам. Протяженность участков составила 12,9 км, и выделили на это 134,9 миллиона рублей.

В текущем году в рамках нацпроекта отремонтируют следующие участки:

- переулок 4-й Северный от ул. Причальной до Филейского кладбища (садоводческое некоммерческое товарищество «Пригородное»);

- ул. Производственная и проезд Солнечный (СНТ «Прогресс»);

- ул. Щорса от АЗС «Лукойл» до знака «Киров» (СНТ «Любитель» и «Мичуринец»).

В 2018-2019 годах по муниципальной программе отреставрировали еще 11 участков общей длиной в 5,2 км, потратив на это 9,8 миллиона рублей из местного бюджета. В текущем году работы проведут на автодороге между поселком Садаковский и деревней Рожни, которая является подъездной к СНТ «Елена» и «Рожни».

ИСТОЧНИК KP.RU

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