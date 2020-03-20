В Кировской области дороги в садоводства сделают безопасными и качественными
В 2020 году продолжат ремонтировать проезды и дороги к садоводствам. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют восстановить пути к четырем товариществам.
В 2018-2019 годах в рамках нацпроекта «БКАД» отремонтировали подъезды к 15 садоводствам. Протяженность участков составила 12,9 км, и выделили на это 134,9 миллиона рублей.
В текущем году в рамках нацпроекта отремонтируют следующие участки:
- переулок 4-й Северный от ул. Причальной до Филейского кладбища (садоводческое некоммерческое товарищество «Пригородное»);
- ул. Производственная и проезд Солнечный (СНТ «Прогресс»);
- ул. Щорса от АЗС «Лукойл» до знака «Киров» (СНТ «Любитель» и «Мичуринец»).
В 2018-2019 годах по муниципальной программе отреставрировали еще 11 участков общей длиной в 5,2 км, потратив на это 9,8 миллиона рублей из местного бюджета. В текущем году работы проведут на автодороге между поселком Садаковский и деревней Рожни, которая является подъездной к СНТ «Елена» и «Рожни».
ИСТОЧНИК KP.RU