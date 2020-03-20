«Нас никто не слышит»: мэрия отреагировала на крик души жительницы аварийного дома

20 Март 2020 2020-03-20T18:47:02+03:00

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На днях в группе «Злой Кировчанин» опубликовали гневный пост от кировчанки. Женщина возмущена тем, что жилой дом по улице Романа Ердякова, 3 никто не обслуживает. «Куда мы платим? Нас никто не слышит», - пишет она. На фото видно, что дом находится в плачевном состоянии. Без обслуживания здание разрушается на глазах.

В горадминистрации пояснили: дом, построенный в 1959 году, семь лет назад признали аварийным. Расселить жильцов запланировали до 30 декабря 2023 года. В мэрии уточняют, что «жильцы вправе обратиться в теруправление Октябрьского района с заявлением на предоставление комнаты или квартиры в маневренном фонде».

Фото: vk.com/zlo43

С 13 февраля 2020 года дом обслуживает управляющая компания «Почин». Предыдущую УК «Акор» лишили лицензии из-за банкротства. Новая организация обещает отремонтировать кирпичную кладку стен и тамбура подъезда № 1. Связаться с компанией можно по телефонам: 711-711 (диспетчерская) и 711-811 (паспортный стол).

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