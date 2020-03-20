Пилотный проект по раздельному сбору мусора в Кирове могут запустить раньше срока

20 Март 2020 2020-03-20T18:45:37+03:00

Вполне возможно, что контейнеры для раздельного сбора мусора в Кирове появятся раньше запланированной даты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Этот и другие вопросы обсудили на встрече рабочей группы

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В Кирове полным ходом идет подготовка к запуску пилотного проекта по раздельному сбору мусора. 18 марта состоялась вторая встреча рабочей группы, на которой обсудили ряд вопросов. Об этом сообщил на своей личной странице в соцсетях кировский экоактивист Валерий Семенищев.

Вкратце подвели итоги - на участие в пилотном проекте сейчас подано 53 заявки. Запустить экопункты можно и без участия регоператора. А старт проекта вполне осуществимо объявить раньше назначенной ранее даты 1 июля.

Кроме того, стало известно, что для установки дополнительных контейнеров по сбору мусора вне площадки нужно решение собрания собственников. По данным УК «Азбука Быта», ориентировочная стоимость дополнительной закрытой площадки на три контейнера составит около 80 тысяч рублей. Стоимость площадки будут оплачивать собственники жилья, а контейнеры пойдут за счет регоператора. Помимо того, кроме пластика и бумаги вполне можно собирать алюминий - такое решение приняли на собрании.

Сейчас решаются организационные вопросы вроде определения тестовых площадок под «пилот», вопросы для проведения собраний в домах и прочие. Прорабатывается идея создать единый информационный портал по теме раздельного сбора мусора. Участники подготавливают предложения для закрытия законодательных пробелов.

ИСТОЧНИК KP.RU