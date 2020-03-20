Место строительства мусорного полигона могут перенести из Лубягино

20 Март 2020 2020-03-20T13:51:49+03:00

Если жители будут стоять против, власти рассмотрят другой вариант

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Мусорного комплекса в Осинцах может не быть. Об этом сообщил один из участников инициативной группы Вячеслав Царюк на своей странице в соцсетях. По его рассказу, 19 марта состоялась закрытая встреча активистов с председателем правительства Кировской области Александром Чуриным, на которой они расставили все точки над необходимыми буквами.

Позиция жителей Лубягино проста - на ремонт дорог и газификацию поселка взамен на строительство МСК (мусоросортировочного комплекса) они не согласны. На что Александр Чурин, по словам автора поста, ответил: если жители Лубягино и окрестностей выскажутся против строительства такого объекта рядом с их местом проживания, то будет выбрано другое место.

Также, по сообщению Вячеслава, вопрос уже практически решен - планируется строительство только МСК, причем без привязки к конкретному месту. На комплексе мусор будет проходить дополнительную сортировку в полуавтоматическом режиме, отделяя полезные фракции на переработку, без дальнейшего захоронения хвостов.

«Тема строительства полигона ТКО для захоронения отходов в Лубягино снимается полностью! Остается вопрос: насколько безопасен сам мусоросортировочный комплекс», - подводит итог Вячеслав.

Инициативная группа также предложила организовать поездку на новое аналогичное предприятие для изучения опыта таких комплексов и взгляда на его плюсы и минусы. Эта идея, как сообщает Вячеслав, нашла отклик.

В случае, если МСК все-таки начнут строить, то действующий полигон, принадлежащий АО «Куприт», закроют, а накопленный мусор вывезут на место захоронения за десятки километров от населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU