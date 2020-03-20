Кировчанин хотел заработать на коронавирусе, но потерял деньги
На днях к кировским полицейским пришел житель областного центра. По его словам, на одном из сайтов в Интернете он увидел объявление о продаже медицинских масок. Крайне низкая цена - всего пять рублей за штуку - ничуть не смутила молодого человека. Решив подзаработать и перепродать актуальный сегодня товар, парень связался с продавцом.
Торговец «халявными» масками оказался мошенником. Он попросил кировчанина перевести ему предоплату в пять тысяч рублей. И, по классике жанра, потребовал реквизиты карты и код подтверждения из СМС. Узнав информацию злоумышленник перестал выходить на связь.
По факту кражи денег с банковского счета полицейские возбудили уголовное дело. Выясняется личность и местонахождение дистанционного мошенника.
ВАЖНО
УМВД по Кировской области призывает жителей ни при каких обстоятельствах не называть реквизиты своих карты и СМС-коды посторонним лицам. При покупках в Сети не следует переводить кому-либо деньги.
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ИСТОЧНИК KP.RU