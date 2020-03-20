Какой будет погода в Кирове на грядущие выходные?

20 Март 2020 2020-03-20T10:31:41+03:00

В такую погоду кировчанам лучше не только самим потеплее одеться, но и про своих питомцев не забыть. Фото: Александр ГЛУЗ

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Зима нынче для кировчан была не зима. Вот и весна как-то не очень на себя похожа. На исходе первый ее месяц, а погоду вновь зашатало не в ту сторону. «Комсомолка» с помощью сервиса Яндекс.Погода разбиралась, как правильно одеться, чтобы не замерзнуть на выходных.

Суббота 21 марта «порадует» кировчан похолоданием. Утром и днем термометр будет стабильно показывать -4 градуса, небольшой снег прилагается. А где минус - там и гололед, так что передвигайтесь очень аккуратно! К вечеру температура опустится до -8 градусов, поэтому лучше укутайтесь потеплее. Зато небо станет ясным - можно попробовать полюбоваться на звезды.

В воскресенье, 22 марта, станет еще холоднее. Утром синоптики обещают аж -12 градусов - надевайте шапку! Днем потеплеет до -4 градусов и пойдет небольшой снег. Вечером снова станет холодно - до -7 градусов, а небо прояснится.

ИСТОЧНИК KP.RU