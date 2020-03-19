2020-03-19T18:27:36+03:00
Происшествия

В Кирове осудили 19-летнего пьяного угонщика

Молодой человек уже второй раз попался на вождении в нетрезвом виде
Анастасия РОМАНОВА
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Сотрудники ГИБДД, поймавшие молодого человека, явственно почувствовали этот посыл.Сотрудники ГИБДД, поймавшие молодого человека, явственно почувствовали этот посыл.Фото: Мария АНАНОВА
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В Кирове осудили пьяного водителя, повторно попавшегося за рулем в нетрезвом состоянии. Только в этот раз он еще и чужой машиной управлял. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

Ночью 6 сентября 2019 года 19-летнему кировчанину после обильного употребления огненной воды захотелось азарта и скорости. Недолго думая, он приметил возле дома №30 по улице Калинина чью-то ласточку (коей оказалась «шестерка») и угнал ее. Правда, катался недолго - вскоре его настигло возмездие в лице сотрудников ГИБДД, которые сразу поняли, что водитель не совсем трезв. А пробив юного угонщика по базе, еще и выяснили, что однажды его уже ловили пьяного за рулем.

Молодому человеку дали год и восемь месяцев колонии-поселения с запретом управления ТС сроком на один год. Кировчанин с приговором не согласился, однако его жалобу отклонили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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