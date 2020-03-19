2020-03-19T14:44:19+03:00
Происшествия

Массовая авария на Щорса: столкнулись четыре машины

Виновник ДТП выехал на «встречку»
Александр МАКАРОВ
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В аварии пострадало несколько автомобилей. Фото: Торос ИзмираВ аварии пострадало несколько автомобилей. Фото: Торос Измира
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Сегодня, 19 марта, на улице Щорса произошло массовое ДТП. На путепроводе столкнулись четыре автомобиля. В группе «Местоположение ДПС» опубликовали видео с регистратора одного из участников аварии.

На кадрах видно, как отечественная легковушка с большой скоростью едет по левой полосе. В конце путепровода возникла пробка и водитель, по всей видимости, не справился с управлением. Вылетев на встречную полосу он столкнулся с автомобилем «Газель». От мощного удара грузовик встал на два колеса, проехал несколько метров и врезался в машину с регистратором.

Отечественный авто вылетел на встречную полосу. Фото: Торос Измира

Отечественный авто вылетел на встречную полосу. Фото: Торос Измира

В ГИБДД по городу Кирову информацию подтвердили, однако количество пострадавших на данный момент неизвестно. На месте работают инспекторы, выясняются причины ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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