2020-03-19T10:47:19+03:00
Общество

Администрация Кирова могла сэкономить более 2,5 млн рублей на новогоднем оформлении города

Аудиторы нашли нарушения при проведении закупок
Алина Сашина
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При покупке детских горок норматив превысили на 1,5 млн рублей.При покупке детских горок норматив превысили на 1,5 млн рублей.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Контрольно-счетной палата г. Кирова провела аудит закупок департамента городского хозяйства и подведомственных ему учреждений: МКУ «Управление дорожной и парковой инфраструктуры», МБУ «Кировское управление гражданской защиты», МКУ «Городская реклама», МКУ «Кировское жилищное управление».

Отчет об этом председатель городской КСП Елена Мерзлякова представила депутатам на заседании комиссии Гордумы по бюджету и финансам 18 марта.

Она отметила, что контрактные службы есть во всех объектах аудита. Но у 17 работающих там специалистов нет специального образования. А значит, принцип профессионализма заказчика, предусмотренный законодательством о закупках, не обеспечен.

В 2019 году общая сумма контрактов составила более 2 млрд рублей, из них 1,77 млрд закупок провели конкурентным способом. Закупки у единственного поставщика составили 277 млн. Бюджет города сэкономил 90,4 млн рублей.

В ходе аудита обнаружили, что некоторые закупки дробили, что не позволило приобретать товары по оптовым ценам. В пример председатель КСП привела закупку металлических ограждений для массовых мероприятий, где перерасход составил 63,8 тысячи рублей.

В ряде случаев были превышены нормативные затраты. Например, при покупке новогодних елок – на 1,1 млн рублей и детских горок – на 1,5 млн рублей.

Аудит также установил несоблюдение планов-графиков закупок и размещения их в ЕИС. В ряде случаев цели закупок не соответствовали муниципальным программам.

Елена Мерзлякова также отметила, что подрядчики не всегда соблюдали сроки выполнения работ. Но департамент несвоевременно подавал претензии или не подавал совсем. Из-за чего в бюджет не поступили дополнительные средства в виде пени.

От администрации города потребовали устранить нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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