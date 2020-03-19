Администрация Кирова могла сэкономить более 2,5 млн рублей на новогоднем оформлении города
Контрольно-счетной палата г. Кирова провела аудит закупок департамента городского хозяйства и подведомственных ему учреждений: МКУ «Управление дорожной и парковой инфраструктуры», МБУ «Кировское управление гражданской защиты», МКУ «Городская реклама», МКУ «Кировское жилищное управление».
Отчет об этом председатель городской КСП Елена Мерзлякова представила депутатам на заседании комиссии Гордумы по бюджету и финансам 18 марта.
Она отметила, что контрактные службы есть во всех объектах аудита. Но у 17 работающих там специалистов нет специального образования. А значит, принцип профессионализма заказчика, предусмотренный законодательством о закупках, не обеспечен.
В 2019 году общая сумма контрактов составила более 2 млрд рублей, из них 1,77 млрд закупок провели конкурентным способом. Закупки у единственного поставщика составили 277 млн. Бюджет города сэкономил 90,4 млн рублей.
В ходе аудита обнаружили, что некоторые закупки дробили, что не позволило приобретать товары по оптовым ценам. В пример председатель КСП привела закупку металлических ограждений для массовых мероприятий, где перерасход составил 63,8 тысячи рублей.
В ряде случаев были превышены нормативные затраты. Например, при покупке новогодних елок – на 1,1 млн рублей и детских горок – на 1,5 млн рублей.
Аудит также установил несоблюдение планов-графиков закупок и размещения их в ЕИС. В ряде случаев цели закупок не соответствовали муниципальным программам.
Елена Мерзлякова также отметила, что подрядчики не всегда соблюдали сроки выполнения работ. Но департамент несвоевременно подавал претензии или не подавал совсем. Из-за чего в бюджет не поступили дополнительные средства в виде пени.
От администрации города потребовали устранить нарушения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU