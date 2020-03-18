В Кирове ищут 41-летнюю женщину
Ее нет дома уже четыре дня
Женщина пропала четыре дня назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей Кирова помочь с поисками Ольги Южаковой. О ее местонахождении неизвестно с 14 марта.
Приметы пропавшей: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, рыжие волосы до плеч. На момент пропажи она была одета в черный танкер, красные перчатки и черные сапоги. При себе у женщины была черная сумка.
Любую информацию просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU