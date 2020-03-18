В Кирове ищут 41-летнюю женщину

18 Март 2020 2020-03-18T16:45:40+03:00

Ее нет дома уже четыре дня

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Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей Кирова помочь с поисками Ольги Южаковой. О ее местонахождении неизвестно с 14 марта.

Приметы пропавшей: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, рыжие волосы до плеч. На момент пропажи она была одета в черный танкер, красные перчатки и черные сапоги. При себе у женщины была черная сумка.

Любую информацию просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU