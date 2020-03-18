Мошенники украли с карты кировчанина два миллиона рублей
В Кирове ведется расследование кражи со счетов жителя Кирова двух миллионов рублей. Выяснено, что пенсионеру позвонили якобы сотрудники банка. Они сообщили, что злоумышленники хотят похитить с его карты все сбережения.
Лжеменеджеры три дня продолжали уговаривать кировчанина передать им реквизиты его карты и код из СМС. После уговоров мужчина наконец согласился. Два миллиона рублей было списано со счетов.
Пенсионер обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Полиция ищет данные мошенников. Следователи настоятельно рекомендуют не передавать никакие реквизиты неизвестным лицам.
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ИСТОЧНИК KP.RU