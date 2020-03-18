2020-03-18T12:52:28+03:00
Происшествия

В Кирове осудили жителя Башкирии, пойманного с 261 свертком наркотиков в машине

Наказание - семь лет и шесть месяцев колонии
Олег ЛЯЛИН
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В машине преступника нашли 261 сверток с запрещенными веществами.В машине преступника нашли 261 сверток с запрещенными веществами.Фото: Олег УКЛАДОВ
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22-летнего уроженца республики Башкортостан осудили в Кирове за незаконный сбыт наркотических веществ. Следствие установило, что в мае 2019 года осужденный приобрел в Перми крупную партию запрещенных веществ. За определенную сумму он перевез товар в наш город для продажи.

23 августа молодой человек «раскидал» 35 свертков с наркотиками по «тайникам-закладкам» в лесополосе Октябрьского района. Однако сотрудникам полиции удалось остановить подозреваемого.

В его автомобиле полицейские нашли еще 261 сверток с запрещенными веществами. Октябрьский районный суд признал сбытчика виновным. Жителю соседнего региона дали семь лет и шесть месяцев лишения свободы. Отбывать их он будет в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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