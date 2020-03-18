2020-03-18T12:14:08+03:00
Общество

Уголовное дело о кировских иеговистах направлено в суд

В экстремистской деятельности обвиняют семерых кировчан
Олег ЛЯЛИН
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Уголовное дело направлено в суд.Уголовное дело направлено в суд.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кирове завершено расследование уголовного дела в отношении семерых последователей секты «Свидетели Иеговы». Местных жителей обвиняют в активном участии в деятельности экстремистской организации.

Напомним, что в 2017 году Верховный суд РФ признал церковь «Свидетели Иеговы» экстремистской организацией. По данным следователей, семь кировчан от 27 до 68 лет с 17 июня 2017 по октябрь 2018 года устраивали служения, проводили учебные встречи, организовывали богослужение, распространяли свою литературу.

Также последователи секты собирали со своих прихожан деньги, якобы на благотворительность. Но на самом деле 600 тысяч рублей, собранных с прихожан за указанное время, пошли на финансирование церкви. На данный момент уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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