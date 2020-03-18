За кировскими депутатами можно будет понаблюдать в режиме онлайн
Заседания Гордумы теперь будут проходить в закрытом режиме
Теперь за работой депутатов можно будет понаблюдать в режиме онлайн. Фото: duma.mo-kirov.ru
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Депутаты решили отстраниться от народа, чтобы случайно не подцепить коронавирус. Или простуду. Теперь все заседания Кировской городской думы будут проходить за закрытыми дверями, а нам остается лишь смотреть онлайн-трансляции.
Решение приняли 17 марта - в связи со «сложившейся эпидемиологической ситуацией». Теперь на заседаниях Гордумы не сможет присутствовать ни одно постороннее лицо, в том числе представители СМИ.
Тем не менее, собрания 18 и 19 марта пройдут в прежнем режиме, а для журналистов организуют онлайн-трансляции на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU