За кировскими депутатами можно будет понаблюдать в режиме онлайн

18 Март 2020 2020-03-18T11:58:19+03:00

Теперь за работой депутатов можно будет понаблюдать в режиме онлайн. Фото: duma.mo-kirov.ru

Заседания Гордумы теперь будут проходить в закрытом режиме

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Депутаты решили отстраниться от народа, чтобы случайно не подцепить коронавирус. Или простуду. Теперь все заседания Кировской городской думы будут проходить за закрытыми дверями, а нам остается лишь смотреть онлайн-трансляции.

Решение приняли 17 марта - в связи со «сложившейся эпидемиологической ситуацией». Теперь на заседаниях Гордумы не сможет присутствовать ни одно постороннее лицо, в том числе представители СМИ.

Тем не менее, собрания 18 и 19 марта пройдут в прежнем режиме, а для журналистов организуют онлайн-трансляции на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU