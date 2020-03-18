2020-03-18T10:22:07+03:00
Общество

В лесах Кировской области пропал мужчина

Житель Омутнинского района ушел на прогулку и не вернулся
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Мужчину разыскивают уже сутки. Фото: vk.com/lizaalert_kirovМужчину разыскивают уже сутки. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
Изменить размер текста:

В Кировской области разыскивают 56-летнего мужчину. Николай Суставов, житель поселка Белореченск Омутнинского района, 17 марта ушел в лес и не вернулся. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Николаю Степановичу 56 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, серые глаза. На момент ухода из дома мужчина был одет в куртку защитного цвета, штаны, черную шапку, зеленые резиновые сапоги. С собой у пропавшего были зеленый рюкзак и лыжи.

Любую информацию о мужчине волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Туристы больше не смогут приехать в Кировскую область
В Кирове кинотеатр усиливает меры предосторожности из-за коронавируса
В Кирове осудили жителя Башкирии, пойманного с 261 свертком наркотиков в машине
Павел Ливинский: «Приглашаю российских старшеклассников принять участие в Олимпиаде «Россетей». Это шанс начать карьеру уже сейчас»
Кировских школьников призвали готовиться к экзаменам дистанционно
Музей железной дороги в Каринторфе продолжит возить пассажиров
Уголовное дело о кировских иеговистах направлено в суд
За кировскими депутатами можно будет понаблюдать в режиме онлайн
В Кировской области из-за паводка временно закрылись мосты
Для тех, кто дома - «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений
В лесах Кировской области пропал мужчина
Иммунитет нужно поддерживать
В Вятских Полянах пьяный лихач опрокинул машину с пассажирами
«Гордормостстрой» лишился 20 миллионов за плохо проделанную работу
Кировские детсады не собираются закрывать на карантин
«Алиса в стране чудес» на сцене Вятской филармонии
Кировскую область обеспечат медицинскими масками
Кировчане услышат песни ансамбля «Золотое кольцо»
В Кировской области поручено отменить все массовые мероприятия
Нашествие мошенников: за сутки своих денег лишились шестеро жителей Кировской области
«Ростелеком» построил оптику до объектов Кировского радиотелепередающего центра