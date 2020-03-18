В лесах Кировской области пропал мужчина

18 Март 2020 2020-03-18T10:22:07+03:00

Житель Омутнинского района ушел на прогулку и не вернулся

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В Кировской области разыскивают 56-летнего мужчину. Николай Суставов, житель поселка Белореченск Омутнинского района, 17 марта ушел в лес и не вернулся. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Николаю Степановичу 56 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, серые глаза. На момент ухода из дома мужчина был одет в куртку защитного цвета, штаны, черную шапку, зеленые резиновые сапоги. С собой у пропавшего были зеленый рюкзак и лыжи.

Любую информацию о мужчине волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU