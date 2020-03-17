В Вятских Полянах пьяный лихач опрокинул машину с пассажирами

17 Март 2020 2020-03-17T19:20:32+03:00

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В Вятских Полянах из-за лихачества пьяного водителя опрокинулась машина с пассажирами. К счастью, никто из них сильно не пострадал. Об этом сообщает областное ГИБДД.

Авария случилась в 4.55 утра, возле дома № 152 на улице Дзержинского. То ли водителя занесло (хотя, скорее - обнесло), то ли он не справился с управлением, но «Лада-Приора», которой управлял 24-летний молодой человек, опрокинулась на крышу. Водитель отечественного авто и его пассажиры - 27-летняя женщина и 29-летний мужчина, получили травмы в результате краткого полета. К счастью, никого из них не пришлось везти в больницу.

Впоследствии оказалось, что молодой человек за рулем «Лады-Приоры» был пьян. Можно сказать, что всем находившимся в машине еще повезло. Теперь горе-водитель заплатит штраф в 30 тысяч рублей, да еще и с правами расстанется - таково наказание за вождение в нетрезвом виде. А в случае повторной поимки ему будет грозить уже уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU