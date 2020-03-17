2020-03-17T15:40:50+03:00
Звезды

«Алиса в стране чудес» на сцене Вятской филармонии

Это первый в мире иллюзионный спектакль по мотивам сказок Кэррола
Максим ЗАВАЛКО
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Это уникальное зрелище не оставит равнодушными как взрослых, так и самых маленьких зрителей. Фото: philarmonia43.ruЭто уникальное зрелище не оставит равнодушными как взрослых, так и самых маленьких зрителей. Фото: philarmonia43.ru
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Эту историю, любимую не только детьми всего мира, но и взрослыми, порой очень даже серьезными людьми придумал чудаковатый английский джентльмен Чарльз Лютвидж Доджсон, которого все мы знаем под именем Льюиса Кэррола. Разносторонний и одаренный Чарльз Лютвидж был не только поэтом и писателем, но еще и философом, священнослужителем, фотохудожником, а также ученым-математиком, поэтому мир Алисы, Мартовского Зайца, Сумасшедшего Шляпника, Чеширского Кота и Темной Королевы, обожающей рубить головы с плеч, насыщен изрядным количеством абсурда, хитрых аллюзий, философских шуток, аллегорий викторианской эпохи и изощренных математических шарад.

Впрочем, людям с гуманитарным образованием не следует пугаться, ведь авторские загадочные подтексты совершенно не помешают им просто наслаждаться приключениями «учтивой по отношению ко всем, доверчивой и любознательной до крайности» славной девочки Алисы в этом фантастическом пространстве. К слову, в нашем с вами случае история путешествия Алисы в компании Чеширского Кота по ту сторону зеркального стекла оказывается иллюзионным спектаклем-сказкой, причем первым в мире. Это уникальное зрелище совершенно точно не оставит равнодушными как взрослых и солидных, так и самых маленьких зрителей. «Алису в стране чудес» представят кировчанам 22 марта в Вятской филармонии.

Где: Вятская филармония, ул. Ленина, 102Б

Когда: 22 марта, 11.00

Стоимость билета: от 600 до 1200 рублей

Возрастной рейтинг: 0+

ИСТОЧНИК KP.RU

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