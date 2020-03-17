Кировчане услышат песни ансамбля «Золотое кольцо»

17 Март 2020 2020-03-17T14:58:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Надежду Кадышеву и ансамбль «Золотое кольцо» горячо любят и в России, и во многих странах мира, ведь музыка этого коллектива вобрала в себя красоту и напевность русских мотивов и безудержное веселье, когда ноги сами так и просятся в пляс. Концерты «Золотого кольца» удивительным образом гармонично соединяют наше прошлое с настоящим. Это старый добрый фольклор, известный еще поколениям наших прапрабабушек, певших эти песни на деревенских посиделках долгими зимними вечерами при свете лучины и новейшие музыкальные технологии, современный инструментарий, световые эффекты, модный звук, высочайший профессионализм исполнителей и яркие краски народного ярмарочного гуляния.

Из такого невероятного сочетания старого и нового и возникает неповторимое шоу, широкое и разгульное, необъятное, словно сама Россия, которая, как известно, всегда открыта миру, хлебосольна, щедра и гостеприимна. Об этом и поет нам Надежда Кадышева. А все песни – это и есть жизнь, со всеми ее светлыми, а порой и грустными переживаниями, со всей вековой народной мудростью, которой наполнена загадочная славянская душа. Искренность, вот то волшебное свойство, делающее песни Надежды Кадышевой и «Золотого кольца» абсолютными хитами, которые искренне любят, слушают и подпевают им. Кроме того, в репертуаре ансамбля встречаются не только хорошо известные напевы, но и очень много давних, полузабытых песен, получивших в этом исполнении и новое звучание, и новую жизнь. Народный голос России, несравненная Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» представят свой юбилейный концерт в кировском ДК «Родина».

Где: ДК «Родина», ул. Гайдара, 3

Когда: 21 марта, 19.00

Стоимость билета: 3800-1600 рублей.

Возрастной рейтинг: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU