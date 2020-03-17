Нашествие мошенников: за сутки своих денег лишились шестеро жителей Кировской области

17 Март 2020 2020-03-17T14:11:55+03:00

Во всех случаях злоумышленники выдавали себя за сотрудников банков

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Дистанционные «разводы» жителей Кирова на деньги продолжаются. По информации областного УМВД за прошедшие сутки в полицию обратилось шесть человек. В общей сложности мошенники украли у них более 200 тысяч рублей. Во всех случаях злоумышленники представлялись «сотрудниками» банков.

Одной из жертв «кидал» стала 60-летняя кировчанка. Аферист, назвавшись оператором известного банка, сообщил ей о попытках неизвестных похитить сбережения. Что, собственно, он и сделал, узнав реквизиты карты и код подтверждения из СМС-сообщения. Доверчивая женщина потеряла 17 тысяч рублей.

По подобной схеме лишилась 100 тысяч рублей другая кировчанка. Из «банка» ей сообщили о попытках взять кредит на ее имя. Женщина доверилась и как на духу выложила всю информацию по своей карте.

Во всех случаях полицейские возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество». Личности злоумышленников устанавливаются.

ВАЖНО

УМВД по Кировской области призывает граждан не передавать данные своих карт и счетов незнакомцам. Также ни под каким предлогом нельзя называть кому-либо код подтверждения операций из СМС. По всем возникающим вопросам лучше самим позвонить в банк и не доверять неизвестным «сотрудникам».

ИСТОЧНИК KP.RU