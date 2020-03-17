Кировские пловцы завоевали 25 золотых медалей
В городе Котлас Архангельской области проходили соревнования по плаванию в честь памяти трехкратного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта СССР Владимира Косинского.
Около 300 спортсменов приняли участие в состязаниях. Ребята приехали из из Архангельска, Северодвинска, Котласа, Коряжмы и Великого Устюга приняли участие в состязаниях. От нашего региона на эти старты отправилась команда из 56 пловцов. Это воспитанники спортивной школы «Олимпия» города Кирово-Чепецка.
Кировчане показали отличные результаты в различных дисциплинах. Итогом спортивной борьбы стали 25 золотых медалей, 25 серебряных и 19 бронзовых.
Призовые места по итогам многоборья заняли:
1 место — Крупин Михаил;
2 место — Русских Мария;
2 место — Лебедев Арсений;
3 место — Широков Тимофей;
3 место — Мерзлякова Юлия.
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ИСТОЧНИК KP.RU