2020-03-17T13:45:44+03:00
Спорт

Кировские пловцы завоевали 25 золотых медалей

В Котласе соревновались более 300 юных спортсменов
Семен Семенов
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Воспитанники спортивной школы «Олимпия» города Кирово-Чепецка показали отличные результаты. Фото: vk.com/youthsport43Воспитанники спортивной школы «Олимпия» города Кирово-Чепецка показали отличные результаты. Фото: vk.com/youthsport43
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В городе Котлас Архангельской области проходили соревнования по плаванию в честь памяти трехкратного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта СССР Владимира Косинского.

Около 300 спортсменов приняли участие в состязаниях. Ребята приехали из из Архангельска, Северодвинска, Котласа, Коряжмы и Великого Устюга приняли участие в состязаниях. От нашего региона на эти старты отправилась команда из 56 пловцов. Это воспитанники спортивной школы «Олимпия» города Кирово-Чепецка.

Кировчане показали отличные результаты в различных дисциплинах. Итогом спортивной борьбы стали 25 золотых медалей, 25 серебряных и 19 бронзовых.

Призовые места по итогам многоборья заняли:

1 место — Крупин Михаил;

2 место — Русских Мария;

2 место — Лебедев Арсений;

3 место — Широков Тимофей;

3 место — Мерзлякова Юлия.

Двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира на короткой воде Евгений Лагунов провел для спортсменов мастер-класс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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