В Кирове три месяца разыскивают местного жителя

17 Март 2020 2020-03-17T13:16:09+03:00

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В Кирове ищут пропавшего без вести местного жителя, пропавшего три месяца назад. 60-летний Юрий Лаптев в последний раз вышел из дома по улице Чистопрудненская 14 декабря 2019 года. С тех пор информации о его местонахождении нет. Сотрудники полиции просят горожан помочь в поисках человека.

Приметы пропавшего сообщает областное УМВД России. Юрию Анатольевичу на вид 50-55 лет, рост около 174 см, среднего телосложения, короткие темные волосы с сединой, лицо овальное, славянской внешности. Из особых примет: на голове шрамы от трепанации, на левом запястье татуировка в виде чайки размером около 5 см. На момент ухода из дома мужчина был одет в черную болоньевую куртку без капюшона, светло-серый свитер на молнии, темно-синие джинсы, черные ботинки и темно-серую кепку.

Всем, кому известно что-либо о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефонам (8332) 519-620, 89123733855 или 02 (102).

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ИСТОЧНИК KP.RU