В Кирове полицейские взяли с поличным оптового закладчика наркотиков
Кировские полицейские задержали 40-летнего наркоторговца. Мужчину подозревают в попытке сбыта и распространения крупной партии наркотиков. Об этом сообщает областное УМВД.
Известно, что задержанный - гражданин одного из государств Юго-Восточной Европы. Его взяли с поличным при попытке сделать оптовую «закладку» запрещенных веществ в районе трамплина. Обыскав гостиничный номер иностранца, полицейские изъяли еще несколько пакетов с наркотиками. Общий вес составил более 200 граммов. Мужчина признался в том, что получал крупные партии веществ, фасовал и раскладывал их в Кирове для других закладчиков.
Теперь оптовику грозит пожизненное лишение свободы по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Следствие по делу продолжается.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU