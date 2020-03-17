В Кирове полицейские взяли с поличным оптового закладчика наркотиков

17 Март 2020 2020-03-17T13:07:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Кировские полицейские задержали 40-летнего наркоторговца. Мужчину подозревают в попытке сбыта и распространения крупной партии наркотиков. Об этом сообщает областное УМВД.

Известно, что задержанный - гражданин одного из государств Юго-Восточной Европы. Его взяли с поличным при попытке сделать оптовую «закладку» запрещенных веществ в районе трамплина. Обыскав гостиничный номер иностранца, полицейские изъяли еще несколько пакетов с наркотиками. Общий вес составил более 200 граммов. Мужчина признался в том, что получал крупные партии веществ, фасовал и раскладывал их в Кирове для других закладчиков.

Теперь оптовику грозит пожизненное лишение свободы по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Следствие по делу продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU