2020-03-17T13:07:49+03:00
Происшествия

В Кирове полицейские взяли с поличным оптового закладчика наркотиков

Ему грозит пожизненное лишение свободы
Александр МАКАРОВ
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Закладчику грозит пожизненный срокЗакладчику грозит пожизненный срокФото: Олег ЗОЛОТО
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Кировские полицейские задержали 40-летнего наркоторговца. Мужчину подозревают в попытке сбыта и распространения крупной партии наркотиков. Об этом сообщает областное УМВД.

Известно, что задержанный - гражданин одного из государств Юго-Восточной Европы. Его взяли с поличным при попытке сделать оптовую «закладку» запрещенных веществ в районе трамплина. Обыскав гостиничный номер иностранца, полицейские изъяли еще несколько пакетов с наркотиками. Общий вес составил более 200 граммов. Мужчина признался в том, что получал крупные партии веществ, фасовал и раскладывал их в Кирове для других закладчиков.

Теперь оптовику грозит пожизненное лишение свободы по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Следствие по делу продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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