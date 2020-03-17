Малые предприятия Кировской области обеспечили работой почти 100 тысяч человек

17 Март 2020 2020-03-17T12:05:38+03:00

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На конец 2019 года в Кировской области числилось 19,6 тыс. субъектов малого предпринимательства. Девять из десяти организаций - микропредприятия. Такие аналитические данные представил Кировстат.

На малых предприятиях в 2019 году были заняты около 96,5 тыс. жителей нашего региона. Почти половина из них трудились на обрабатывающих производствах и в оптово-розничной торговле. Штат одного предприятия в среднем насчитывал пять человек.

Средняя зарплата работников таких организаций по итогам за 2019 год составила 22,2 тыс. рублей. Это на 8% больше, чем в 2018 году. Но эта сумма ниже среднеобластного показателя на 34%.

При этом оборот малых предприятий за 2019 год составил 268,5 млрд рублей. Более половины этой суммы – 55% получено от продажи товаров несобственного производства. Еще 45% оборота от отгрузки товаров, а также работ или услуг, выполненных собственными силами. Оборот одного предприятия составил в среднем 13,7 млн рублей. Это на 3% выше чем в 2018 году. При этом на долю предприятий малого бизнеса в 2019 году приходилась треть оборота от всех организаций области.

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ИСТОЧНИК KP.RU