В Кировской области в один день произошло два смертоносных пожара

16 Март 2020 2020-03-16T19:19:37+03:00

Оба пожара произошли в один день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Кировской области два пожара, случившихся 14 марта, унесли жизни двух женщин. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Первый несчастный случай произошел в Кирове, в квартире жилого дома на улице Мопра. Пламя вспыхнуло на балконе. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В квартире обнаружили тело ее хозяйки - 81-летней пенсионерки.

Второй пожар произошел в поселке Восточный Омутнинского района - загорелся один из жилых домов. В огне пострадала 48-летняя женщина, по данным областного МЧС, являющаяся женой хозяина жилища. С ожогами 80% тела ее доставили в ЦРБ. К сожалению, на следующий день пострадавшая скончалась. Причиной пожара, по предварительным данным, могло стать неосторожное курение в состоянии опьянения.

Следком начал проверку по обоим случаям. Сейчас устанавливают причины пожаров и все обстоятельства гибели людей.

ИСТОЧНИК KP.RU