2020-03-16T19:24:33+03:00
Общество

Кировчанин придумал историю о своем похищении и написал заявление в полицию

За ложный донос мужчину оштрафовали
Олег ЛЯЛИН
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Из-за ложного доноса мужчина помешал работе сотрудникам полиции.Из-за ложного доноса мужчина помешал работе сотрудникам полиции.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На что только не пойдут мужчины, чтобы впечатлить даму. Так, кировчанин придумал захватывающую историю об его избиении и похищении неизвестным. А рассказал он эту байку своей бывшей супруге. Но история не впечатлила женщину.

Чтобы доказать правдивость своих приключений, 28-летний кировчанин написал заявление на несуществующего похитителя в полицию. Следствие начало поиски. Однако никаких доказательств преступления не было найдено.

В результате мужчина отвлек полицейских от действительно важных дел. Ленинский районный суд оштрафовал кировчанина на 10 тысяч рублей по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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