2020-03-16T16:15:21+03:00
Общество

Кировская область заняла 34 место по уровню безработицы в России

Число нетрудоустроенных граждан уменьшилось на 0,6%
Олег ЛЯЛИН
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Чтобы найти работу и устроится на нее, жителю области в среднем требуется около четырех с половиной месяцев.Чтобы найти работу и устроится на нее, жителю области в среднем требуется около четырех с половиной месяцев.Фото: Алексей ФОКИН
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С ноября 2019 по январь 2020 специалисты РИА-Рейтинг посчитали: 4,4% населения нашего региона не трудоустроены. Кировская область в списке субъектов РФ по безработице заняла 34 место. Соседние места занимают Владимирская (33 место) и Рязанская (35 место) области.

В целом регион придерживается положительной динамики. Так, уровень безработицы, по сравнению с 2018-2019 годами снизился на 0,6%. По подсчетам, на 100 вакантных мест в нашем регионе претендуют 207 человек.

Также специалисты выяснили, долго ли человек ищет работу в области. Оказалось, что в третьем квартале 2019 года в среднем на поиск места и трудоустройство требовалось четыре с половиной месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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