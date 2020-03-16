2020-03-16T13:17:38+03:00
Спорт

Двое хоккеистов из Кирова стали чемпионами мира

Наши ребята вместе со сборной России обыграли шведов в финале
Александр МАКАРОВ
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Кировские ребята играли в составе сборной России. Фото: vk.com/hcrodinakirovКировские ребята играли в составе сборной России. Фото: vk.com/hcrodinakirov
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В воскресенье, 15 марта, в Швеции завершилось первенство мира по хоккею с мячом среди юношей до 17 лет. В составе сборной России играли двое кировчан: Артур Шельпяков и Иван Бровкин. Об этом рассказали на официальной странице ХК «Родина» в соцсети.

В финальном матче россияне встретились с командой из Швеции. Наша сборная уверенно победила скандинавов со счетом 7:2. При этом воспитанники кировской школы по хоккею с мячом активно играли в решающем поединке. Артур забил один из голов, а Иван весь матч был на последнем рубеже.

ХК «Родина» поздравил чемпионов с победой и пожелал им еще не одного золотого финала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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