2020-03-16T13:14:08+03:00
Общество

В Нолинском районе из-за потепления затопило мост

Из-за ЧП местные жители вынуждены добираться до райцентра в объезд
Олег ЛЯЛИН
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Мост затопило из-за поднявшейся воды в реке. Фото: vk.com/zloy_nolinchaninМост затопило из-за поднявшейся воды в реке. Фото: vk.com/zloy_nolinchanin
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14 марта в деревне Чащино из-за поднявшегося уровня воды в реке затопило мост. Запись о происшествии появилась в паблике «Злой нолинчанин». Теперь, чтобы проехать в Нолинск, жители деревни должны объезжать затопленный мост.

Между тем, в комментариях жители района пишут, что затопленный мост ремонтируют регулярно. И вместо выделенных на ремонт денег можно было уже давно поставить хорошую и крепкую конструкцию.

Напомним, что в Кирове уже началась подготовка к весеннему ледоходу. По прогнозам, в городе половодье должно начаться в первую неделю апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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