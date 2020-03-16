В Нолинском районе из-за потепления затопило мост
14 марта в деревне Чащино из-за поднявшегося уровня воды в реке затопило мост. Запись о происшествии появилась в паблике «Злой нолинчанин». Теперь, чтобы проехать в Нолинск, жители деревни должны объезжать затопленный мост.
Между тем, в комментариях жители района пишут, что затопленный мост ремонтируют регулярно. И вместо выделенных на ремонт денег можно было уже давно поставить хорошую и крепкую конструкцию.
Напомним, что в Кирове уже началась подготовка к весеннему ледоходу. По прогнозам, в городе половодье должно начаться в первую неделю апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU