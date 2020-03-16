2020-03-16T12:51:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Уржумская епархия молится о прекращении эпидемии коронавируса

Благословение дал епископ Иоанн
Олег ЛЯЛИН
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Благословение дал епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн. Фото: urzhum-eparhiya.ruБлагословение дал епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн. Фото: urzhum-eparhiya.ru
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Желание бороться с штаммом COVID-19 выразила Уржумская епархия. 15 марта в стенах храмов Уржумской епархии совершены первые молебные песнопения «во время губительного поветрия и смертоносныя заразы».

Благословение на молитву прихожанам дал епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн. Теперь каждое воскресенье прихожане и настоятели церквей будут молиться за прекращение эпидемии «вируса из Уханя». Кроме того, каждый день будет звучать колокольный звон.

Напомним, недавно губернатор Кировской области Игорь Васильев записал видеообращение к кировчанам. Он сообщил, что Минздрав региона выполняет все необходимые профилактические меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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