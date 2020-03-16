А за окном то дождь, то снег: погода в Кирове с 16 по 20 марта

16 Март 2020 2020-03-16T12:37:40+03:00

Весна уже пришла, но побегать по снегу еще придется. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Погода все никак не может определиться, весенняя она или зимняя. Шатания от минуса до плюса продолжаются! «Комсомолка» с помощью сервиса Яндекс.Погода подготовила для кировчан традиционный прогноз на наступившую рабочую неделю.

Понедельник, 16 марта, отметится перепадом температур - от +1 днем до -5 вечером. Весь день кировчан будет радовать солнышко и легкий ветер. А ночью пойдет небольшой снег.

Во вторник, 17 марта, картина дня существенно не изменится. Днем обещается небольшой снег, который превратится в слякоть, ведь температура вновь пойдет в плюс - от 0 до +2 градусов. Вечером все это начнет замерзать, а сверху еще подсыплет легким снежком.

На среду, 18 марта, синоптики прогнозируют долговременное потепление - аж на весь день. С утра температура от -4 дойдет до +3 и останется такой до самой ночи. Осадков не ожидается, разве что ночью выпадет небольшой снег.

В четверг, 19 марта, картина не переменится, но слякоти станет в разы больше. Днем обещают +3 градуса и небольшой дождь. К вечеру пойдет легкий снег. Заморозков не ожидается, так что ледяных горок можно не бояться.

В последний день рабочей недели, 20 марта, осадков можно не ждать, как и солнца. Термометры покажут от 0 до +3 градусов. Ночью ударят небольшие заморозки - до -3 градусов, поэтому на всякий случай будьте аккуратнее на следующее утро.

ИСТОЧНИК KP.RU