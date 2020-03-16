2020-03-16T11:51:36+03:00
Общество

В Кирове пропала 16-летняя девочка

Подростка нет дома уже сутки
Александр МАКАРОВ
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Девочку ищут по всему городу. Фото: vk.com/ornkirovДевочку ищут по всему городу. Фото: vk.com/ornkirov
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В Кирове разыскивают 16-летнюю Анну Куршакову. В воскресенье, 15 марта, в 11.00 она вышла из дома в Ленинском районе. С тех пор о ее местонахождении нет никакой информации.

Приметы пропавшей сообщает поисковый отряд «Первый». Анне на вид 18 лет, рост 164 см, худощавого телосложения. У нее серо-голубые глаза и каштановые волосы до плеч. На момент ухода девочка была одета в бело-серую куртку под камуфляж, кожаные штаны и черные ботинки. С собой у подростка был черный рюкзак.

Любую информацию о пропавшей волонтеры просят сообщать по телефонам 8(800)350-76-25, 02 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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