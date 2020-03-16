С 17 марта в Кировской области начинает работать сервис «Умный проезд»

16 Март 2020 2020-03-16T09:41:10+03:00

Льготникам нужно только обратиться с заявлением в любой центр «Мои документы». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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С 17 марта в Кировской области начинает действовать система «Умный проезд». В течение двух месяцев сервис работал в тестовом режиме и доказал свою эффективность. Эта система позволит гражданам, имеющим льготы, оплачивать проезд банковской картой. При этом им не нужно дополнительно собирать справки или посещать инстанции для подтверждения своего статуса. Для этого нужна только банковская карта. А дальше система сама определяет, имеет ли человек право на льготу.

Ранее кировчанам-льготникам нужно было оформить справку о своем статусе в органах соцзащиты. Затем, предъявив этот документ, получить соответствующую транспортную карту. Сегодня в проактивном режиме в Кировской области создана специальная платформа - государственная информационная система «Умные услуги».

Новый сервис основан на использовании банковской карты платежной системы «Мир». При этом не имеет значение, в каком финансовом учреждении она оформлена. От перевозчика в банк уходит запрос о списании полной стоимости проезда. А банк, прежде чем списать деньги с карты, запрашивает у ГИС «Умные услуги» информацию о льготном статусе пассажира. И списывает сумму уже с учетом льготы.

Воспользоваться сервисом «Умный проезд» кировчане могут, если обратятся в любой центр «Мои Документы» и дадут свое согласие на обработку персональных данных в ГИС «Умные услуги».

Центры «Мои Документы» готовы принимать заявления граждан. Жителям области нужно подойти в любой офис «Мои Документы» с паспортом и банковской картой системы «Мир», которой они планируют оплачивать проезд.

При оплате пассажир будет получать билет с QR-кодом. С его помощью пассажир получит ссылку с указанием фактической стоимости проезда. Сервисом могут пользоваться все желающие. При этом, те, кто привык оплачивать проезд транспортными картами, смогут делать это и в дальнейшем.

Обо всех возможностях нового сервиса можно узнать, позвонив на горячую линию МФЦ по телефону: 8 800 707 43 43 или обратившись в любой центр «Мои Документы».

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ИСТОЧНИК KP.RU