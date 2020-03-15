С разницей в 15 лет: на преступление пошли мужчины трех поколений

15 Март 2020 2020-03-15T15:27:57+03:00

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На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из продуктового магазина поселка Захарищевы. Группа задержания Росгвардии сразу отправилась по указанному адресу.

Продавец торговой точки сообщила стражам порядка, что трое посетителей взяли с прилавка несколько бутылок спиртного и ушли из магазина, не заплатив за товар.

Росгвардейцы организовали поиски в микрорайоне Лянгасово города Кирова. И на улице Олега Кошевого они увидели троих похожих по приметам мужчин. Работница магазина опознала задержанных.

Но в ходе розыскных мероприятий выяснилось, что это не единственное нарушение мужчин. К экипажу Росгвардии обратились еще двое граждан. Со слов мужчин, одного из них задержанные избили, а у второго - с применением насилия отобрали пачку сигарет. Потерпевшие написали заявления в полицию. Для дальнейшего разбирательства задержанных 1991, 1976 и 1960 годов рождения передали полицейским.

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ИСТОЧНИК KP.RU