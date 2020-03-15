С разницей в 15 лет: на преступление пошли мужчины трех поколений
На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из продуктового магазина поселка Захарищевы. Группа задержания Росгвардии сразу отправилась по указанному адресу.
Продавец торговой точки сообщила стражам порядка, что трое посетителей взяли с прилавка несколько бутылок спиртного и ушли из магазина, не заплатив за товар.
Росгвардейцы организовали поиски в микрорайоне Лянгасово города Кирова. И на улице Олега Кошевого они увидели троих похожих по приметам мужчин. Работница магазина опознала задержанных.
Но в ходе розыскных мероприятий выяснилось, что это не единственное нарушение мужчин. К экипажу Росгвардии обратились еще двое граждан. Со слов мужчин, одного из них задержанные избили, а у второго - с применением насилия отобрали пачку сигарет. Потерпевшие написали заявления в полицию. Для дальнейшего разбирательства задержанных 1991, 1976 и 1960 годов рождения передали полицейским.
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ИСТОЧНИК KP.RU