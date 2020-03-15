Жители Кировской области смогут увидеть «медузу»

15 Март 2020 2020-03-15T14:16:36+03:00

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В понедельник, 16 марта 2020 года в 21:23 по Московскому времени с космодрома «Плесецк» будет рапущена ракета-носитель «Союз-2.1б». На ее борту установлены разгонный блок «Фрегат» и спутник «Глонасс-М». Об этом сообщает паблик «Любительская Метеорология в Кирове».

Запускаемый аппарат - легкая версия ракеты «Союз-2». Ее двигатели работают на керосине, из-за чего в лучах солнца возникают роскошные «медузы». Такие эффекты прекрасно видно в Кировской области. («Медуза» - конденсационный и аэрозольный след ракеты, подсвеченный из-за горизонта Солнцем - Ред.).

«Союз-2.1б» полетит на юго-восток. Значит, его траектория пройдет над территорией Кировской области. Наблюдать пролет ракеты можно с северо-запада и до северо-востока нашего региона. Правда, важно, чтобы горизонт был открыт с севера.

Никаких специальных приборов не нужно: запуск видно невооруженным глазом. Солнце будет находиться на глубине -20 градусовза горизонтом. А значит, «медузу» от газов работы двигателей в атмосфере будет подсвечена хорошо.

16 марта область будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. Погода установится облачная с прояснениями. И если запуск не перенесут, кировчане с 50% уверенностью смогут наблюдать это явление.

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ИСТОЧНИК KP.RU