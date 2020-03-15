2020-03-15T12:08:46+03:00
Происшествия

Молодая женщина обокрала не одну кировскую церковь

Кировские полицейские задержали подозреваемую в хищении пожертвований
Алина Сашина
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Женщина просила показать религиозные атрибуты, отвлекая внимание работницы лавки. Фото: скриншот с видео УМВД по Кировской областиЖенщина просила показать религиозные атрибуты, отвлекая внимание работницы лавки. Фото: скриншот с видео УМВД по Кировской области
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В конце февраля в полицию сообщили о том, что из храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, расположенного на улице Ломоносова областного центра, похитили более 7 тысяч рублей. Это были пожертвования прихожан за свечи и пометки.

Сотрудники полиции опросили работников церкви и выяснили, что, около 12 часов к церковной лавке подошла женщина 25-30 лет. Она просила показать то иконы, то набор для венчания. И тем самым отвлекала внимание сотрудницы. Когда продавец отходила за атрибутами, злоумышленница доставала из коробки пожертвования прихожан и складывала к себе. Затем она вышла из храма.

Следователи изъяли с места происшествия отпечатки пальцев предполагаемой похитительницы, а также видеозапись с камер. На них был запечатлен момент совершения кражи. Ориентировки с приметами злоумышленницы получили полицейские наряды. Но задержать ее по горячим следам не удалось.

В ходе дальнейшего следствия сотрудники уголовного розыска опознали подозреваемую. Ею оказалась 26-летняя жительница Нижегородской области, которая ранее не раз привлекалась к уголовной ответственности. Ее задержали, она призналась в содеянном.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сотрудники уголовного розыска также выяснили, что подозреваемая причастна еще к одной краже. Из Пантелеймоновской церкви на улице Воровского злоумышленница похитила около 7 тысяч рублей, также отвлекая внимание работницы лавки.

В настоящее время продолжается расследование и проверка ее на причастность к иным хищениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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