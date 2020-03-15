В Богородском районе обнаружили бешенство у коровы
На сайте правительства Кировской области 12 марта опубликовали указ губернатора «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных». Случай заражения выявили на территории телятника № 4 отделения № 6 села Ошлань СПК «Красное Знамя».
Здание телятника находится всего в 500 метрах от села Ошлань Богородского района. Период карантина продлится два месяца. В это время нельзя будет ввозить или вывозить животных с фермы, где обнаружили заболевание. Кроме того, запрещен отлов диких животных на территории четырех населенных пунктов. В зону карантина попали: село Ошлань и деревня Таранки Богородского района, муниципальный округ Кировской области, а также деревня Юньга Куменского района.
«Куменская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» проводит все необходимые мероприятия, чтобы не допустить распространения заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU