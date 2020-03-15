2020-03-15T09:53:22+03:00
Общество

В Кировской области работники ЖКХ убирают 32,7 млн кв. м дорог и тротуаров

Сегодня они отмечают профессиональный праздник
Алина Сашина
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В Кировской области около 800 организаций, оказывающих жилищные услуги.В Кировской области около 800 организаций, оказывающих жилищные услуги.Фото: Олег ЗОЛОТО
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15 марта - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Представить современную жизнь без людей этой профессии невозможно, несмотря на все многочисленные претензии к качеству обслуживания.

В Кировской области, по данным Кировстата, более 400 поставщиков коммунальных ресурсов и около 800 организаций, оказывающих жилищные услуги. Ресурсоснабжающие организации обслуживают более тысячи источников теплоснабжения и 2 тыс. км паровых и тепловых сетей. Кроме того, в ведении компаний ЖКХ 1,4 тыс. водопроводных и канализационных сооружений и 9 тыс. км водопроводных и канализационных сетей. Управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы обслуживают почти 19 млн кв. м жилья. И работники ЖКХ стараются поддерживать эту сложную инфраструктуру на нужном техническом уровне и создавать жителям области комфортные условия.

Службы ЖКХ также убирают городские улицы и дворы, собирают и вывозят мусор. В 2019 году они поддерживали порядок на 32,7 млн кв. м дорог и тротуаров, а также на 16 тыс. га парков, садов и скверов в городах и поселках городского типа. Для этих целей коммунальщики использовали 455 автомобилей.

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Фото: Алексей ГМЫЗИН

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Коллектив «Комсомольской правды» - Киров» поздравляет всех работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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