Шестеро водителей в Кировской области лишились автомобилей
В пятницу, 13 марта сотрудники УФССП и Госавтоинспекции Кировской области провели в Слободском районе совместный рейд.
На посту ГИБДД они проверяли, есть ли у проезжающих водителей неоплаченные штрафы или другие задолженности. Во время мероприятия сотрудники двух служб проверили более 100 автомобилей. Среди них нашлись и должники. Им предлагали погасить задолженность на месте. И поясняли, как контролируется долговой статус. Испугавшись ареста и эвакуации автомобиля, один из должников сразу погасил штрафы ГИБДД и налоговую задолженность.
Тем не менее, у шестерых водителей-должников из Кирова и Слободского машины арестованы. Они будут проданы в счет погашения долгов автовладельцев.
Такие рейды на территории региона судебные приставы и сотрудники ГИБДД проводят регулярно. И для того, чтобы не потерять своего железного коня, важно оплачивать все долги вовремя.
Информацию о наличии не уплаченных штрафов можно получить на сайте Госавтоинспекции Кировской области www.гибдд.рф или на портале Госуслуг.Также проверить наличие имеющейся задолженности можно на сайте ФССП fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств» и при помощи мобильного приложения «ФССП».
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ИСТОЧНИК KP.RU