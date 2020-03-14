2020-03-14T15:47:01+03:00
Общество

Шестеро водителей в Кировской области лишились автомобилей

Причиной стали неоплаченные вовремя штрафы
Алина Сашина
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Совсестные рейды судебные приставы и инспекторы ГИБДД проводят регулярно. Фото: предоставлено пресс-службой УФССПСовсестные рейды судебные приставы и инспекторы ГИБДД проводят регулярно. Фото: предоставлено пресс-службой УФССП
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В пятницу, 13 марта сотрудники УФССП и Госавтоинспекции Кировской области провели в Слободском районе совместный рейд.

На посту ГИБДД они проверяли, есть ли у проезжающих водителей неоплаченные штрафы или другие задолженности. Во время мероприятия сотрудники двух служб проверили более 100 автомобилей. Среди них нашлись и должники. Им предлагали погасить задолженность на месте. И поясняли, как контролируется долговой статус. Испугавшись ареста и эвакуации автомобиля, один из должников сразу погасил штрафы ГИБДД и налоговую задолженность.

Тем не менее, у шестерых водителей-должников из Кирова и Слободского машины арестованы. Они будут проданы в счет погашения долгов автовладельцев.

Такие рейды на территории региона судебные приставы и сотрудники ГИБДД проводят регулярно. И для того, чтобы не потерять своего железного коня, важно оплачивать все долги вовремя.

Информацию о наличии не уплаченных штрафов можно получить на сайте Госавтоинспекции Кировской области www.гибдд.рф или на портале Госуслуг.Также проверить наличие имеющейся задолженности можно на сайте ФССП fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств» и при помощи мобильного приложения «ФССП».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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