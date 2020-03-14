Дольщики ООО «Квартал» встретились с властями региона и застройщиком

14 Март 2020 2020-03-14T14:32:39+03:00

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Вчера, 13 марта, в министерстве строительства Кировской области провели очередную встречу с дольщиками домов на ул. Современной, 13 и ул. Широтной, 1. На мероприятие пришли 20 дольщиков.

Руководитель ООО «Квартал» Андрея Кочуров сообщил, что компания ведет работы на обоих объектах. Он пояснил, что на Широтной, 1 строительство идет согласно графику.

- Работы по внутренней отделке будут завершены в течение полутора недель, - сказал Андрей Кочуров. - Работы по благоустройству запланированы на май этого года, аванс уже внесен. Первая и вторая секции, надеемся, будут сданы в мае 2020 года.

По словам застройщика, в доме по Современной, 13 строительство продвигается медленнее. Такая ситуация сложилась из-за судов, которые сейчас идут между ООО «Квартал» и ОАО «КЧУС». Застройщик признает, что сейчас у предприятия сложное финансовое положение.

Дольщики задали вопросы о самостоятельном обращении в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. На них ответил замминистра строительства Кировской области Игорь Трегубов. Он пояснил, что минстрой отправил ходатайство в адрес зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина. В нем региональные власти просят о финансовой помощи на завершение строительства проблемных объектов. В это ходатайство включили и объекты, принадлежащие ООО «Квартал».

16 марта застройщик предоставит в минстрой новый план-график.

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ИСТОЧНИК KP.RU