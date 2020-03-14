Экодвижение в Кировской области будет единым
Комиссия по экологии и природопользованию в Общественной палате Кировской области на очередном заседании рассмотрела вопрос о развитии экологического волонтерства.
Координатор корпуса общественных экологических инспекторов Александр Штин представил проект о повышении социального статуса экологических волонтеров. Он отметил, что необходимо объединить три группы эко-активистов – общественных инспекторов при министерствах охраны окружающей среды, лесного хозяйства и Управления Росприроднадзора по Кировской области. Это поможет достичь действительно значимых результатов в охране природы.
- Сейчас мы готовимся к запуску большого экологического проекта «Прокачаем школы», который будет направлен на экопросвещение школьников в формате не только экоуроков, но и ток-шоу, квестов, марафонов по принципу «зеленое ГТО», - рассказал Александр Штин. - Также считаем необходимым создать ассоциацию экологов Кировской области, которая объединит профессиональных экологов региона.
Участники заседания единогласно поддержали планы по объединению действующих сейчас эковолонтерских групп и созданию в регионе общего экологического движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU