Кировчанам будет проще путешествовать по России

14 Март 2020 2020-03-14T09:35:53+03:00

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Центр развития туризма Кировской области заключил соглашения о сотрудничестве с туристскими центрами Свердловской области и Ямало-Ненецкого АО. Документы подписали на XV международной выставке «Интурмаркет». Она прошла с 12 по 14 марта в Москве.

Соглашения предполагают взаимодействие в разных сферах.

- Туризм является одним из источников экономического роста субъектов Российской Федерации, и наша задача - создать единое туристско-информационное пространство, удобное всем участникам рынка, - сообщила директор Центра развития туризма Кировской области Елена Данюшенкова. - В рамках подписанных соглашений мы рассчитываем как на развитие связей между туроператорами регионов, распространение информации, так и на обмен опытом по подготовке кадров, организации экскурсий и путешествий,

Кроме того, документы помогут в продвижении турпродуктов и совместной работе по туристским проектам. Один из них - «Императорский маршрут». Он объединяет несколько субъектов России, в том числе Киров и Екатеринбург.

Сотрудничество регионов помогает увеличить число приезжающих туристов. А также позволяет развивать индустрию гостеприимства.

- Взаимодействие с коллегами из Кировской области - прекрасная возможность для развития совместных проектов в событийном, детском и культурно-познавательном туризме, отметила директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова. - Представители туриндустрии обоих регионов давно сотрудничают, уверена, наша поддержка станет хорошим подспорьем в это непростое время больших перемен в глобальном туризме

Центр развития туризма Кировской области подписал уже более 90 соглашений с туристскими центрами крупных городов, субъектов РФ, а также стран ближнего зарубежья.

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