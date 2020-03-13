В Кировской области выявили первый случай подозрения на коронавирус

13 Март 2020 2020-03-13T15:11:22+03:00

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Правительство Кировской области объявило о первом подозрении на коронавирус. Носительницей стала кировчанка, вернувшаяся из Германии. Местная жительница прилетела с признаками ОРВИ и сразу обратилась к врачам.

Тест-система показала наличие коронавируса. Анализы девушки отправили в лабораторию, пока инфекция не подтверждена. Сама пациентка сейчас находится в Кировской инфекционной клинической больнице, и врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. За всеми, с кем общалась кировчанка, также наблюдают врачи.

Сейчас в инфекционной больнице идет подготовка для принятия кировчан с подозрением на коронавирус. В частности, часть пациентов «раскидали» по другим городским больницам, усилили меры безопасности и установили пропускной режим.

Минздрав Кировской области рекомендует населению отнестись с должным вниманием к личной гигиене и собственному самочувствию. При его ухудшению необходимо сразу обратиться за помощью врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU