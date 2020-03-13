2020-03-13T14:53:29+03:00
Общество

В Кировской области дети войны собирают подписи за введение ежемесячных выплат

Уже более тысячи жителей расписались за принятие поправки в закон
Анастасия РОМАНОВА
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Все, о чем просят дети войны - прибавку в 500 рублей ежемесячно.Все, о чем просят дети войны - прибавку в 500 рублей ежемесячно.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Кировские дети войны начали сбор подписей за принятие закона о социальной поддержке для данной категории населения. Их направят областному Законодательному собранию и губернатору региона.

Суть требования состоит в том, чтобы добавить в статью «О социальной поддержке отдельных категорий граждан Кировской области» пункт с определением ежемесячной дотации. А именно: с апреля 2020 года каждый относящийся к этой категории кировчанин должен ежемесячно получать по 500 рублей. Кроме того, к 9 мая дети войны просят дополнительно выдать им из областного бюджета по 1000 рублей. Как сообщает Кировский обком КПРФ, сейчас за принятие закона собрано уже более тысячи подписей.

Всего в Кировской области сейчас проживает 84068 людей, входящих в эту категорию. То есть на весь 2020 год потребуется выделить из бюджета не более 120 миллионов рублей. В своем обращении дети войны пишут, что «при годовом объеме бюджета области свыше 60 млрд рублей всегда можно найти необходимые средства, и бюджет от этого сильно не пострадает».

Стоит отметить, что детьми войны считаются граждане, которые на момент начала ее не достигли трудоспособного возраста и не вошли в категорию ни участников, ни тружеников. Однако именно они работали вместе со взрослыми, обеспечивая фронт всем необходимым. Сейчас самому молодому из детей войны уже 75 лет. И их количество в Кировской области быстро убывает по естественным причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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