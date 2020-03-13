Сотрудница уржумской администрации получала зарплату за несуществующего слесаря

13 Март 2020 2020-03-13T11:51:36+03:00

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В Уржуме работница местной администрации получала зарплату за несуществующего работника. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Ушлая женщина занимала должность и.о. начальника МКУ Управление культуры администрации Уржумского района. Пользуясь своим достаточно высоким положением, она приняла на работу слесаря-сантехника. На самом деле тот в штате числился лишь для галочки (или стажа), ничего не делая. А всю его зарплату уржумчанка забирала себе и тратила как душе угодно. Может, в местной администрации мало платят?

Всплыл этот факт благодаря проверке, проведенной прокуратурой Уржумского района. Следком завел уголовное дело на хитрую женщину. По статье «присвоение денежных средств» она вполне может сесть на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU