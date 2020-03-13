2020-03-13T11:51:36+03:00
Происшествия

Сотрудница уржумской администрации получала зарплату за несуществующего слесаря

Теперь предприимчивой женщине грозит вполне реальный срок
Анастасия РОМАНОВА
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Всю зарплату, которую начисляли несуществующему работнику, женщина забирала себе.Всю зарплату, которую начисляли несуществующему работнику, женщина забирала себе.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Уржуме работница местной администрации получала зарплату за несуществующего работника. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Ушлая женщина занимала должность и.о. начальника МКУ Управление культуры администрации Уржумского района. Пользуясь своим достаточно высоким положением, она приняла на работу слесаря-сантехника. На самом деле тот в штате числился лишь для галочки (или стажа), ничего не делая. А всю его зарплату уржумчанка забирала себе и тратила как душе угодно. Может, в местной администрации мало платят?

Всплыл этот факт благодаря проверке, проведенной прокуратурой Уржумского района. Следком завел уголовное дело на хитрую женщину. По статье «присвоение денежных средств» она вполне может сесть на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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