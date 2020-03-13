С 1 апреля на кировском вокзале появятся интроскопы

13 Март 2020 2020-03-13T10:36:50+03:00

Теперь весь багаж пассажиров будет проходить через такую установку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

С 1 апреля на кировском вокзале начнут тщательнее досматривать багаж. На выходах установят интроскопы - рентгенотелевизионные установки. С их помощью можно будет обнаружить запрещенные к перевозке предметы либо вещества. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Напомним, с 1 января текущего года на вокзале начали проводить досмотр пассажиров, багажа и ручной клади. Сейчас он проходит с помощью металлодетекторов и переносных средств досмотра. Теперь предстоит появиться и интроскопы - для большей безопасности.

Новые установки появятся в трех местах - на выходе в город, перед перроном и на конкорсе. Досмотр будут проводить специалисты подразделения транспортной безопасности. При необходимости они могут и задержать граждан для более тщательного обыска.

В связи с этим кировские железнодорожники просят пассажиров рассчитывать свое время и заранее прибывать на вокзал.

ИСТОЧНИК KP.RU