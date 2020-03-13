2020-03-13T10:36:50+03:00
Общество

С 1 апреля на кировском вокзале появятся интроскопы

Новая установка позволит найти «запрещенку» в вещах пассажиров
Анастасия РОМАНОВА
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Теперь весь багаж пассажиров будет проходить через такую установку.Теперь весь багаж пассажиров будет проходить через такую установку.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 апреля на кировском вокзале начнут тщательнее досматривать багаж. На выходах установят интроскопы - рентгенотелевизионные установки. С их помощью можно будет обнаружить запрещенные к перевозке предметы либо вещества. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Напомним, с 1 января текущего года на вокзале начали проводить досмотр пассажиров, багажа и ручной клади. Сейчас он проходит с помощью металлодетекторов и переносных средств досмотра. Теперь предстоит появиться и интроскопы - для большей безопасности.

Новые установки появятся в трех местах - на выходе в город, перед перроном и на конкорсе. Досмотр будут проводить специалисты подразделения транспортной безопасности. При необходимости они могут и задержать граждан для более тщательного обыска.

В связи с этим кировские железнодорожники просят пассажиров рассчитывать свое время и заранее прибывать на вокзал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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