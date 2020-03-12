Игорь Васильев назначил нового заместителя министра энергетики и ЖКХ

12 Март 2020 2020-03-12T16:38:56+03:00

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У министра энергетики и ЖКХ Кировской области появился новый заместитель. Стал им Владимир Климентовский. 6 марта текущего года указ о его назначении подписал губернатор региона Игорь Васильев. Отметим, что и сам министр ведомства появился у нас сравнительно недавно - 26 февраля.

СПРАВКА «КП»

Владимир Александрович родился в 1988 году в поселке Адамовка Адамовского района Оренбургской области. В 2011 году закончил Магнитогорский государственный технический университет им Г.И. Носова, специальность - промышленная теплоэнергетика. Свой путь начал в 2013 году с мастера абонентской службы АО «КТК», через год став специалистом I категории отдела коммунальной инфраструктуры кировского управления ЖКХ. С 2016 года занял должность главного специалиста этого отдела, в 2018 году стал его начальником. С 2019 года работал замначальника департамента городского хозяйства Кирова.

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ИСТОЧНИК KP.RU