Игорь Васильев назначил нового заместителя министра энергетики и ЖКХ
У министра энергетики и ЖКХ Кировской области появился новый заместитель. Стал им Владимир Климентовский. 6 марта текущего года указ о его назначении подписал губернатор региона Игорь Васильев. Отметим, что и сам министр ведомства появился у нас сравнительно недавно - 26 февраля.
СПРАВКА «КП»
Владимир Александрович родился в 1988 году в поселке Адамовка Адамовского района Оренбургской области. В 2011 году закончил Магнитогорский государственный технический университет им Г.И. Носова, специальность - промышленная теплоэнергетика. Свой путь начал в 2013 году с мастера абонентской службы АО «КТК», через год став специалистом I категории отдела коммунальной инфраструктуры кировского управления ЖКХ. С 2016 года занял должность главного специалиста этого отдела, в 2018 году стал его начальником. С 2019 года работал замначальника департамента городского хозяйства Кирова.
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