2020-03-12T16:38:56+03:00
Общество

Игорь Васильев назначил нового заместителя министра энергетики и ЖКХ

Указ о его назначении был подписан 6 марта
Анастасия РОМАНОВА
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С 2019 года Владимир Климентовский работал замначальника департамента городского хозяйства Кирова. Фото: tek-gkh.kirovreg.ruС 2019 года Владимир Климентовский работал замначальника департамента городского хозяйства Кирова. Фото: tek-gkh.kirovreg.ru
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У министра энергетики и ЖКХ Кировской области появился новый заместитель. Стал им Владимир Климентовский. 6 марта текущего года указ о его назначении подписал губернатор региона Игорь Васильев. Отметим, что и сам министр ведомства появился у нас сравнительно недавно - 26 февраля.

СПРАВКА «КП»

Владимир Александрович родился в 1988 году в поселке Адамовка Адамовского района Оренбургской области. В 2011 году закончил Магнитогорский государственный технический университет им Г.И. Носова, специальность - промышленная теплоэнергетика. Свой путь начал в 2013 году с мастера абонентской службы АО «КТК», через год став специалистом I категории отдела коммунальной инфраструктуры кировского управления ЖКХ. С 2016 года занял должность главного специалиста этого отдела, в 2018 году стал его начальником. С 2019 года работал замначальника департамента городского хозяйства Кирова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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