Ко Дню Победы в Кирове отремонтируют десять улиц и благоустроят мемориалы
К 9 мая в Кирове отреставрируют улицы, ведущие к памятным местам. Это подъезды к мемориалам и улицы, названные именами героев войны либо в честь ключевых событий 1941-1945 годов. Ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В первую очередь планируют восстановить следующие улицы:
- Павла Садакова в пос. Дороничи (проезд-проход к мемориалу «Войнам землякам»);
- Октябрьскую в мкр Лянгасово (проезд к мемориалу «Великой Отечественной войны»);
- Клубную до мемориала «Погибшим в боях за Родину»;
Победы в пос. Костино;
- Луначарского (проезд к мемориальному комплексу «Обелиск воинам – дымковчанам»);
- Октябрьскую в Нововятском районе (проезд к мемориалу «Великой Отечественной войны» на площади Победы);
- Ленинградскую, где находится мемориальная доска в честь города-героя Ленинграда;
- Мельникова (Герой Советского Союза);
- Захватаева (Герой Советского Союза);
- Динамовский проезд (подъездные пути и подходы к Вечному огню).
Работы планируются на апрель-май при благоприятных погодных условиях.
Также в текущем году в рамках федерального проекта «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» на Лобановском, Мезринско-Петелинском и Старо-Макарьевском кладбище собираются благоустроить мемориалы.
Аукцион по выбору подрядчика пройдет 18 марта. Все работы должны завершиться до 1 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU