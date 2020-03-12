Ко Дню Победы в Кирове отремонтируют десять улиц и благоустроят мемориалы

12 Март 2020 2020-03-12T16:07:22+03:00

Работы планируются на апрель-май при благоприятных погодных условиях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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К 9 мая в Кирове отреставрируют улицы, ведущие к памятным местам. Это подъезды к мемориалам и улицы, названные именами героев войны либо в честь ключевых событий 1941-1945 годов. Ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В первую очередь планируют восстановить следующие улицы:

- Павла Садакова в пос. Дороничи (проезд-проход к мемориалу «Войнам землякам»);

- Октябрьскую в мкр Лянгасово (проезд к мемориалу «Великой Отечественной войны»);

- Клубную до мемориала «Погибшим в боях за Родину»;

Победы в пос. Костино;

- Луначарского (проезд к мемориальному комплексу «Обелиск воинам – дымковчанам»);

- Октябрьскую в Нововятском районе (проезд к мемориалу «Великой Отечественной войны» на площади Победы);

- Ленинградскую, где находится мемориальная доска в честь города-героя Ленинграда;

- Мельникова (Герой Советского Союза);

- Захватаева (Герой Советского Союза);

- Динамовский проезд (подъездные пути и подходы к Вечному огню).

Работы планируются на апрель-май при благоприятных погодных условиях.

Также в текущем году в рамках федерального проекта «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» на Лобановском, Мезринско-Петелинском и Старо-Макарьевском кладбище собираются благоустроить мемориалы.

Аукцион по выбору подрядчика пройдет 18 марта. Все работы должны завершиться до 1 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU